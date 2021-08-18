Прогноз погоды по Беларуси на 19-21 августа

19 августа погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западу страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый, местами по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем от +18°С по северо-западу до +25°С по юго-востоку республики.

20 августа погоду в основном будет формитровать область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по западу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем в отдельных районах по западу страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром по югу слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем +19..+25°С, по юго-востоку республики до +27°С.

21 августа погодные условия будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем +18..+25°С, по юго-востоку страны до +27°С.