Прогноз погоды по Беларуси на 18-20 августа

18 августа ночью по восточной половине республики погоду будет определять атмосферный фронт, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине страны ожидаются дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни. Днем без существенных осадков, лишь по восточным районам республики местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный порывистый, ночью при грозах местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью +9..+15°С, по юго-востоку страны до +17°С; днем +18..+24°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

19 августа республика останется в умеренно теплой воздушной массе, в дневные часы по северо-западу скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтики. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром по югу слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, днем по северо-западной половине порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +18..+25°С.

20 августа ночью погоду будет формитровать область повышенного атмосферного давления, днем с Западной Европы ожидается поступление неустойчивых воздушных масс. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем в отдельных районах, преимущественно по северо-западной половине страны, возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром по югу слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем +19..+25°С, по юго-востоку страны до +27°С.