Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

17 августа (вторник) в период с 09 до 15 часов на большей части территории ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся до конца дня 17 августа (вторник). 17 августа (вторник) в период с 12 до 18 часов в Минске ожидаются грозы, местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся до конца дня 17 августа (вторник).

Оранжевый уровень опасности.