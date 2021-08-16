Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях!
16 августа (понедельник) в период с 14 до 20 часов на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся в течение ночи и утренние часы 17 августа (вторник). В Минске 16 августа (понедельник) в период с 14 до 20 часов ожидаются грозы, местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся в течение ночи и утренние часы 17 августа (вторник).
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▪ Опубликовано 16.08.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17724
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