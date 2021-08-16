Прогноз погоды по Беларуси на 17-19 августа

17 августа погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +14..+20°С, днем от +20°С по западу до +34°С в восточных районах страны, по Могилевской и Гомельской областям местами воздух прогреется до +35°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти.

Облачно с прояснениями.

18 августа погоду будет определять атмосферный фронт, медленно отходящий на территорию России, вслед за которым начнет поступать умеренно теплая воздушная масса с Западной Европы. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер западной четверти умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью +9..+16°С, днем +18..+24°С.

19 августа республика останется в умеренно теплой воздушной массе, в дневные часы по северо-западу скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтики. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром по юго-востоку слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+14°С, днем от +18°С по северо-западу до +26°С по юго-востоку страны.