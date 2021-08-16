Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 16 августа.
Переменная облачность. Местами, а по западу на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Местами сильные дожди, возможен град. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +23 +29°С, по юго-востоку +30 +32°С.
Сегодня в Минске: переменная облачность. Возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%), гроза. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый, Максимальная температура воздуха +26 +28°С.
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▪ Опубликовано 16.08.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17720 | Новости в RSS.
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