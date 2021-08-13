Прогноз погоды по Беларуси на 14-16 августа

14 августа погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западной половине страны скажется влияние атмосферного фронта. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем +24..+30°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится , днем будет падать.

Облачно с прояснениями.

15 августа ночью сохранится влияние атмосферного фронта, днем погоду будет формировать неустойчивая воздушная маса, поступающая с юго-запада Европы. Местами по республике ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью +12..+18°С, днем от +21°С по северо-западу до +31°С по юго-востоку республики.

16 августа республика останется под влиянием неустойчивой воздушной массы. Местами по стране прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+17°С, днем +22..+29°С, по югу страны воздух прогреется до +30..+31°С.