Прогноз погоды по Беларуси на 13-15 августа

13 августа погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем +21..+27°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

14 августа ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем с территории Польши ожидается перемещение фронтального раздела. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем от +23°С по северу до +30°С по югу республики.

15 августа ночью сохранится влияние атмосферного фронта, днем погоду будет формировать неустойчивая воздушная маса, поступающая с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Местами по республике пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах страны прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью +11..+18°С, днем от +20°С по северо-западу до +31°С по юго-востоку страны.