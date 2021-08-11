Прогноз погоды по Беларуси на 12-14 августа

12 августа погодные условия Беларуси будут определять прохладные неустойчивые воздушные массы. Облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +19..+25°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

13 августа погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь ночью в северных районах республики сохранится влияние неустойчивых воздушных масс. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу республики ожидаются кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в западных районах слабый туман. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем +21..+27°С.

14 августа во многих районах республики сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем северо-западная половина страны окажется в зоне действия фронтального раздела, смещающегося с Польши. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем от +23°С по северо-западу до +30°С по югу страны.