Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Ночью 11 августа (среда), в период с 00 ч до 06 ч по западу республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до 9 часов утра 11 августа.
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▪ Опубликовано 10.08.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17702
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