Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Ночью 11 августа (среда), в период с 00 ч до 06 ч по западу республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до 9 часов утра 11 августа.

Оранжевый уровень опасности.