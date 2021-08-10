Гидрологический бюллетень 10.08.2021

В истекший период (6-9 августа) на большинстве рек страны наблюдался рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков, в результате чего на притоке Немана реке Россь у д. Студенец уровень воды превысил отметку выхода воды на пойму.

По состоянию на 10 августа на реках отмечаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-18 см за сутки.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 15ºС до 24ºС.

В ближайшую пятидневку на реках страны будет происходить в основном спад уровней воды, на Припяти у г. Мозырь уровень воды достигнет отметки, лимитирующей судоходство.