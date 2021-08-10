Прогноз погоды по Беларуси на 11-13 августа

11 августа погодные условия Беларуси ночью по западу, утром и днем во многих районах страны будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, местами по востоку до +18°С, максимальная днем +20..+26°С, по востоку до +29°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

12 августа с акватории Балтийского моря ожидается поступление прохладных и неустойчивых воздушных масс. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +19..+26°С.

13 августа на большей части страны погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром в северо-восточных районах республики сохранится влияние неустойчивых воздушных масс. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку республики ночью и утром местами кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в западных районах слабый туман. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +20..+27°С.