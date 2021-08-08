Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 8 августа Переменная облачность. По западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, по западу порывистый. Максимальная температура воздуха +24..+30°С. В Минске сегодня переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер южный умеренный. Температура воздуха утром +11..+13°С, днем +25..+27°С, вечером +20..+22°С.

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▪ Опубликовано 08.08.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17685 | Новости в RSS.

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