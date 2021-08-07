Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 7 августа. Облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого, при грозах местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +18..+24°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Кратковременные дожди (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +15..+17°С, днем +19..+21°С, вечером +17..+19°С.

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▪ Опубликовано 07.08.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17683 | Новости в RSS.

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