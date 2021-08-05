Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

6 августа (пятница) ночью по югу, а утром и днем во многих районах страны ожидаются сильные дожди, грозы. По западу республики местами очень сильные дожди. В дневные часы по востоку местами град. Во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.В г. Минске местами ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с, утром и днем ожидается гроза, временами сильный дождь.

Оранжевый уровень опасности.