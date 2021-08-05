Прогноз погоды по Беларуси на 6-8 августа

6 августа погода в Беларуси будет определяться выходом южного циклона и его атмосферными фронтами. Ожидается облачная погода. Дожди, ночью по югу, утром и днем во многих районах страны сильные дожди, грозы. По западу республики местами очень сильные дожди. В дневные часы по востоку местами град. Ветер переменных направлений умеренный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +11..+18°С, днем от +15°С по северо-западу до +29°С по юго-востоку страны. Атмосферное давление будет падать.

7 августа территория республики в основном будет находиться в тыловой части циклона, отступающего на Латвию. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами по республике кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11..+18°С, днем +18..+25°С.

8 августа республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления, днем в западных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем +22..+29°С.