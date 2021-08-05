Обзор гидрологической обстановки по состоянию на 5 августа 2021 года

По состоянию на 5 августа на Немане, Вилии, Днепре, Соже, Западной Двине у г. Витебск и г. Полоцк, Припяти у г. Пинск, отдельных их притоках, а также некоторых притоках Березины и Припяти наблюдается рост (1-25 см за сутки) уровней воды, обусловленный выпадением осадков. На остальных участках указанных выше рек, а также на Березине и притоках Западного Буга отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-13 см.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 15ºС до 24ºС.

В ближайшие дни на реках страны будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к повышению, температура воды существенно не изменится.