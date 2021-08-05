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Обзор гидрологической обстановки по состоянию на 5 августа 2021 года
По состоянию на 5 августа на Немане, Вилии, Днепре, Соже, Западной Двине у г. Витебск и г. Полоцк, Припяти у г. Пинск, отдельных их притоках, а также некоторых притоках Березины и Припяти наблюдается рост (1-25 см за сутки) уровней воды, обусловленный выпадением осадков. На остальных участках указанных выше рек, а также на Березине и притоках Западного Буга отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-13 см.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 15ºС до 24ºС.
В ближайшие дни на реках страны будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к повышению, температура воды существенно не изменится.
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▪ Опубликовано 05.08.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17674
▪ Условия републикации «Обзор гидрологической обстановки по состоянию на 5 августа 2021 года».