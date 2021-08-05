Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 5 августа Переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +18°С по северу до +27°С по юго-востоку страны. В Минске переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %), возможна гроза. Ветер переменных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха максимальная днем +21..+23°С.

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▪ Опубликовано 05.08.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17672 | Новости в RSS.

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