Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
4 августа (среда) в период с 18 до 23 часов на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся в течение ночи 5 августа. В Минске в период с 19 до 23 часов ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни. Неблагоприятные явления сохранятся в течение ночи 5 августа.
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▪ Опубликовано 04.08.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17671
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