Прогноз погоды по Беларуси на 5-7 августа

5 августа погоду будет определять фронтальный раздел, смещающийся с юго-запада Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории страны дожди, местами сильные дожди. Днем во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11..+17°С, днем от +18°С по северу до +27°С по юго-востоку страны. Атмосферное давление будет падать.

6 августа погоду будет формировать циклон, смещающийся с Карпат на территорию Беларуси. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны дожди. Местами сильные дожди, грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +11..+18°С, днем от +18°С по северо-западу до +29°С по юго-востоку республики.

7 августа территория республики в основном будет находиться в тыловой части циклона, отступающего на Латвию. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди, в ночные часы местами по северу сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, днем +20..+27°С.