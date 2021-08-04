Метеоновости

Прогноз по Беларуси на день 4 августа. Увеличение облачности. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +20.. +26°С. Сегодня в Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +12..+14°С, днем +22..+24°С, вечером +18..+20°С.

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▪ Опубликовано 04.08.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17666 | Новости в RSS.

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