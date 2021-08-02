Прогноз погоды по Беларуси на 3-5 августа

3 августа погоду в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Местами по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер западный порывистый, ночью местами в северных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем от +20°С по северу до +26°С по югу. Атмосферное давление будет расти.

4 августа ночью республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы, распространяющейся с территории Польши. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+13°С, днем +20..+27°С.

5 августа погоду будет формировать атмосферный фронт, смещающийся с юго-запада Европы. Переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11..+17°С, днем +20..+27°С.