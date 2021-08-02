Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!
Днем 2 августа (понедельник) на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По северо-западу страны местами ожидается сильный дождь, в юго-восточных районах максимальная температура воздуха достигнет +30.
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▪ Опубликовано 02.08.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17661
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