Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

Днем 2 августа (понедельник) на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По северо-западу страны местами ожидается сильный дождь, в юго-восточных районах максимальная температура воздуха достигнет +30.

Оранжевый уровень опасности.