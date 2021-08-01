Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!
2 августа (понедельник) ночью и утром по северо-западу республики ожидаются сильные дожди. Утром и днем во многих районах страны ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с.<br>В Минске утром и днем 2 августа (понедельник) ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с.<br>
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▪ Опубликовано 01.08.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17659
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