Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!

2 августа (понедельник) ночью и утром по северо-западу республики ожидаются сильные дожди. Утром и днем во многих районах страны ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с.<br>В Минске утром и днем 2 августа (понедельник) ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с.<br>

Оранжевый уровень опасности.