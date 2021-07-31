Прогноз погоды по Беларуси на день 31 июля.

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по юго-западу республики кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +24°С по северу до +31°С в южных районах республики.

Сегодня в Минске: переменная облачность. Без осадков Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром +15..+17°С, днем +26..+28°С, вечером +20..+22°С.