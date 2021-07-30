Обзор гидрологической обстановки по состоянию на 30 июля 2021 года

По состоянию на 30 июля на Западной Двине, Вилии, Березине у г. Березино, Припяти у г. Петриков, отдельных их притоках и притоках Немана наблюдается незначительный (1-7 см за сутки) рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков. На остальных участках указанных выше рек, а также на Немане, Западном Буге, Днепре и Соже отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-7 см.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на судоходных участках Западной Двины, Немана, Днепра, Березины и Сожа.

Температура воды составляет в реках 16-25ºС, водоемах

23-25ºС.

В ближайшую пятидневку на реках страны будут отмечаться колебания уровней воды, температура воды в реках и водоемах существенно не изменится.