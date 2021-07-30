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Прогноз погоды по Беларуси на 31 июля - 2 августа
31 июля погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь во второй половине дня по юго-западу республики скажется влияние фронтального раздела. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по юго-западу республики кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11..+17°С, днем от +24°С по северу до +31°С в южных районах республики. Атмосферное давление существенно не изменентся.
1 августа погоду обусловят атмосферные фронты, перемещающиеся с юго-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13..+20°С, днем +23..+29°С, по югу +30..+31°С.
2 августа через территорию страны ожидается перемещение частного циклона с Западных Карпат. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах сильные дожди, местами грозы, днем возможен град. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью
от +12°С по северу до +20°С по югу, днем +19..+26°С, по юго-востоку +27..+32°С.
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▪ Опубликовано 30.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17649 | Новости в RSS.
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