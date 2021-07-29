Прогноз погоды по Беларуси на 30 июля - 1 августа

30 июля погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, ночью по восточной половине республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Ночью по восточной половине, днем местами по стране кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер западный умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью +14..+20°С, днем от +22°С по северо-западу до +30°С по юго-востоку. Атмосферное давление существенно не изменентся.

31 июля погодные условия будут формировать область повышенного атмосферного давления, и лишь днем по юго-западу скажется влияние атмосферного фронта, смещающиеся с Западной Европы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западу кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый, ночью в отдельных районах по северу сильный порывистый. Температура воздуха ночью +11..+18°С, днем от +24°С по северо-западу до +32°С по югу.

1 августа погоду обусловят атмосферные фронты, перемещающиеся с юго-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13..+20°С, днем +23..+29°С, по югу +30..+31°С.