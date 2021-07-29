Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 июля Увеличение облачности. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни, град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного. Максимальная температура воздуха +24..+30, по юго-востоку до +32. В Минске сегодня увеличение облачности. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), гроза. Ветер переменных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +18..+20, днем +27..+29, вечером +22..+24.

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▪ Опубликовано 29.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17643 | Новости в RSS.

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