Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!
29 июля (четверг) ночью по западу страны, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем в отдельных районах град. В дневные часы по юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +32. В г. Минске днем 29 июля ожидается гроза.
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▪ Опубликовано 28.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17641
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