Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

29 июля (четверг) ночью по западу страны, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем в отдельных районах град. В дневные часы по юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +32. В г. Минске днем 29 июля ожидается гроза.

Оранжевый уровень опасности.