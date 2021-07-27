Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Днем 27 июля (вторник) на большей части территории республики ожидаются грозы. Местами сильные ливни, в отдельных районах град, при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +33°С. В Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха достигнет +28 +30°С. 28 июля (среда) по республике: ночью и утром на большей части территории ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +32. По г. Минску: 28 июля (среда) ночью по городу ожидается гроза. В дневные часы максимальная температура воздуха достигнет +30.

Оранжевый уровень опасности.