Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
По республике: 28 июля (среда) ночью и утром на большей части территории ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30+32. По г. Минску: 28 июля (среда) ночью по городу ожидается гроза. В дневные часы максимальная температура воздуха достигнет +30.
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▪ Опубликовано 27.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17638
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