Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

По республике: 28 июля (среда) ночью и утром на большей части территории ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30+32. По г. Минску: 28 июля (среда) ночью по городу ожидается гроза. В дневные часы максимальная температура воздуха достигнет +30.

Оранжевый уровень опасности.