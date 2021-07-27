Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 27 июля. Переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни, в отдельных районах град. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +27..+33°С. Сегодня в Минске: кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 80-90%). Ветер юго-восточный умеренный, при грозе местами по городу сильный порывистый. Температура воздуха утром +20..+22°С, днем +28..+30°С, вечером +23..+25°С.

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▪ Опубликовано 27.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17636 | Новости в RSS.

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