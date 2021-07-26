 

Метеоновости

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

  27 июля (вторник) ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики ожидаются грозы. Местами сильные ливни, днем в отдельных районах град, при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +33°С.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 26.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17634

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