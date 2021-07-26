Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

27 июля (вторник) ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики ожидаются грозы. Местами сильные ливни, днем в отдельных районах град, при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +33°С.

Оранжевый уровень опасности.