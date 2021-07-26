Прогноз погоды по Беларуси на 27-29 июля

27 июля погоду в Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт, смещающийся с запада. Ожидается переменная облачность. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни, днем в отдельных районах град. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, в дневные часы в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +15..+21°С, днем +27..+33°С. Атмосферное давление будет падать.

28 июля сохранится влияние атмосферного фронта, смещающегося с юго-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +15..+20°С, днем +23..+29°С, в отдельных районах +30..+31°С.

29 июля погодные условия будут формировать неустойчивые и теплые воздушные массы, поступающие с севера Италии. Переменная облачность. Местами по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13..+20°С, днем +24..+30°С, по юго-востоку до +32°С.