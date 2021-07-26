Обзор гидрологической обстановки по состоянию на 26 июля 2021 года

В истекший период (21-25 июля) на реках страны отмечался спад уровней воды, в результате чего на притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец вода вошла в русло.

По состоянию на 26 июля на реках почти повсеместно сохраняется спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см.

На судоходных участках Западной Двины, Немана, Днепра, Березины и Сожа уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах

от 16ºС до 25ºС.

В ближайшую пятидневку на большинстве рек спад уровней воды сохранится, температура воды в реках и водоемах несколько повысится.