Метеоновости
Обзор гидрологической обстановки по состоянию на 26 июля 2021 года
В истекший период (21-25 июля) на реках страны отмечался спад уровней воды, в результате чего на притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец вода вошла в русло.
По состоянию на 26 июля на реках почти повсеместно сохраняется спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см.
На судоходных участках Западной Двины, Немана, Днепра, Березины и Сожа уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах
от 16ºС до 25ºС.
В ближайшую пятидневку на большинстве рек спад уровней воды сохранится, температура воды в реках и водоемах несколько повысится.
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▪ Опубликовано 26.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17632
▪ Условия републикации «Обзор гидрологической обстановки по состоянию на 26 июля 2021 года».