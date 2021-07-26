Метеоновости

Прогноз по Беларуси на день 26 июля. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру по юго-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +26.. +31°С. Сегодня в Минске: без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром +18..+20°С, днем +28..+30°С, вечером +23..+25°С.

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▪ Опубликовано 26.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17631 | Новости в RSS.

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