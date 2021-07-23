Прогноз погоды по Беларуси на 24-26 июля

24 июля погоду в Беларуси будет определять в основном малоактивный фронтальный раздел. Ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +22..+28°С. Атмосферное давление будет расти.

25-26 июля республика будет находиться в основном под влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. 25 июля преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью от +9°С по северу до +17°С по югу, днем +23..+29°С.

26 июля преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по западу Брестской области кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, днем +25..+31°С.