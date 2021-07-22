Прогноз погоды по Беларуси на 23-25 июля

23 июля погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по северу республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по северу республики кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный, местами по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, местами +7..+9°С, максимальная днем от +20°С по северу до +28°С по югу страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

24 июля погоду будет определять малоактивный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +21..+27°С, по югу до +29°С.

25 июля республика будет находиться в основном под влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью от +9°С по северу до +17°С по югу, максимальная днем +23..+29°С.