Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 июля Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, по юго-востоку порывистый. Максимальная температура воздуха +21.. +27 °С. Сегодня в Минске: без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха утром +12..+14°С, днем +23..+25°С, вечером +19..+21°С.

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▪ Опубликовано 22.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17619 | Новости в RSS.

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