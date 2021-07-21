Прогноз погоды по Беларуси на 22-24 июля

22 июля погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный ночью слабый, днем умеренный, по юго-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, местами +7..+9°С, максимальная днем +21..+27°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

23 июля в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-востоку погодные условия будет формировать атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря. переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем по северо-востоку кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +21..+28°С.

24 июля погоду будет определять малоактивный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +21..+27°С, по югу до +29°С.