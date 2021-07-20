Прогноз погоды по Беларуси на 21-23 июля

21 июля погоду в Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11..+17°С, днем +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

22 июля погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью от +8°С по северу до +16°С по юго-востоку страны, днем +21..+26°С.

23 июля ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем погодные условия будут формировать неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем +22..+28°С.