Обзор гидрологической обстановки по состоянию на 20 июля 2021 года

По состоянию на 20 июля на реках страны преобладает спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-22 см. Рост уровней воды с интенсивностью в основном 2-6 см за сутки отмечается на Западной Двине у д. Улла и некоторых ее притоках, Немане у г. Гродно, Днепре на участке Жлобин – Речица, Березине у г. Бобруйск и на отдельных притоках Припяти. На притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец уровень воды превышает на 3 см отметку выхода воды на пойму.

На судоходных участках Западной Двины, Немана, Днепра, Березины и Сожа наблюдаются неблагоприятные условия для работы речного транспорта.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах

от 17ºС до 28ºС.

В ближайшие дни на реках будет наблюдаться в основном спад уровней воды, температура воды существенно не изменится.