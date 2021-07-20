Метеоновости
Обзор гидрологической обстановки по состоянию на 20 июля 2021 года
По состоянию на 20 июля на реках страны преобладает спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-22 см. Рост уровней воды с интенсивностью в основном 2-6 см за сутки отмечается на Западной Двине у д. Улла и некоторых ее притоках, Немане у г. Гродно, Днепре на участке Жлобин – Речица, Березине у г. Бобруйск и на отдельных притоках Припяти. На притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец уровень воды превышает на 3 см отметку выхода воды на пойму.
На судоходных участках Западной Двины, Немана, Днепра, Березины и Сожа наблюдаются неблагоприятные условия для работы речного транспорта.
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах
от 17ºС до 28ºС.
В ближайшие дни на реках будет наблюдаться в основном спад уровней воды, температура воды существенно не изменится.
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▪ Опубликовано 20.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17614
▪ Условия републикации «Обзор гидрологической обстановки по состоянию на 20 июля 2021 года».