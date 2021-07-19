Прогноз погоды по Беларуси на 20-22 июля

20 июля погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе. Переменная облачность. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+18°С, днем +23..+29°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

21 июля погодные условия в основном будут определять неустойчивые воздушные массы, утром и днем по северо-западу республики скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Местами по стране, а утром и днем по Гродненской и Витебской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах страны прогремят грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11..+18°С, днем +20..+27°С.

22 июля республика окажется в области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью от +8°С по северу до +16°С по юго-востоку страны, днем +20..+26°С.