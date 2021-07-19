Прогноз погоды по Беларуси на день 19 июля..

Переменная облачность. Местами, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. По юго-востоку местами сильные дожди. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +23.. +29°С.

Сегодня в Минске: без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром +19..+21°С, днем +24..+26°С, вечером +20..+22°С.

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