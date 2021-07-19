Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 19 июля..
Переменная облачность. Местами, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. По юго-востоку местами сильные дожди. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +23.. +29°С.
Сегодня в Минске: без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром +19..+21°С, днем +24..+26°С, вечером +20..+22°С.
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▪ Опубликовано 19.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17608 | Новости в RSS.
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