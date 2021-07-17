Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении! (Оранжевый уровень опасности)
Сегодня, 17 июля (суббота), в период с 13 часов 30 минут до 20 часов на большей части территории ожидаются грозы. При грозах местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, сильные ливни, град. Неблагоприятные явления будут сохраняться до 23 часов. Сегодня 17 июля (суббота) в период с 13 часов 30 минут до 20 часов в Минске ожидается гроза. При грозе местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления будут сохраняться до 23 часов.
Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»
▪ Опубликовано 17.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17603
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».