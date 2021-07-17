Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении! (Оранжевый уровень опасности)

Сегодня, 17 июля (суббота), в период с 13 часов 30 минут до 20 часов на большей части территории ожидаются грозы. При грозах местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, сильные ливни, град. Неблагоприятные явления будут сохраняться до 23 часов. Сегодня 17 июля (суббота) в период с 13 часов 30 минут до 20 часов в Минске ожидается гроза. При грозе местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления будут сохраняться до 23 часов.

Оранжевый уровень опасности.