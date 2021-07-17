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Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении! (Оранжевый уровень опасности)

  Днем 18 июля (воскресенье) по юго-восточной половине республики и по востоку Витебской области максимальная температура воздуха достигнет +30 +34. Днем 18 июля (воскресенье) в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 17.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17601

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