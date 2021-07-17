Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении! (Оранжевый уровень опасности)

Днем 18 июля (воскресенье) по юго-восточной половине республики и по востоку Витебской области максимальная температура воздуха достигнет +30 +34. Днем 18 июля (воскресенье) в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30.

Оранжевый уровень опасности.