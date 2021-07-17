Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 июля Переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +29..+34, местами +35..+36. В Минске сегодня переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +22..+25, днем +29..+32, вечером +23..+26.

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▪ Опубликовано 17.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17600 | Новости в RSS.

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