Прогноз погоды на 17-19 июля

17 июля погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса. Переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +17..+23°С, днем +29..+34°С, местами воздух прогреется до +35..+36°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

18 июля погоду продолжит формировать очень теплая неустойчивая воздушная масса, днем начнет сказываться влияние атмосферного фронта, смещающегося с Польши. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах страны прогремят грозы, днем пройдут сильные дожди, возможен град. Ветер северо-восточный с переходом на западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +17..+22°С, днем от +26°С по северо-западу до +34°С по юго-востоку страны.

Ослабление жары.

19 июля вслед за атмосферным фронтом, смещающимся в юго-восточном направлении, на территорию Беларуси ожидается поступление умеренно теплых воздушных масс с Западной Европы. облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами, преимущественно по юго-восточной половине страны, пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, по юго-востоку – сильные дожди. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +14..+20°С, по юго-востоку до +22°С, днем +23..+29°С.