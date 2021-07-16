Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 16 июля Переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +29..+34°С, в отдельных районах +35..+36°С. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром +24..+26°С, днем +31..+33°С, вечером +26..+29°С.

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▪ Опубликовано 16.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17594 | Новости в RSS.

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